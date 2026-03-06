В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли около 750 женщин

06 марта 2026, 14:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 750 женщин прошли маммографическое обследование по самозаписи в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Записаться на маммографию самостоятельно, без назначения врача, могут жительницы региона в возрасте от 40 лет. При этом с предыдущей проверки молочных желёз должно пройти не менее двух лет.





«Маммография — это золотой стандарт в диагностике рака груди. При этом на ранней стадии болезнь хорошо поддаётся лечению. Из почти 750 прошедших диагностику женщин отклонения выявили у 58. Их направили на дополнительные обследования», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.