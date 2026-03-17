Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в 2027 году

В Красногорске продолжают строительство дублёра Пятницкого шоссе. Он пройдёт от примыкания к старому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





На дороге возведут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе.

«Строительная готовность дублёра превышает 30%. На стройплощадке заняты порядка 140 рабочих и свыше 40 единиц техники. Специалисты приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. Одновременно ведётся строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняется переустройство коммуникаций», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.