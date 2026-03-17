Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в 2027 году
В Красногорске продолжают строительство дублёра Пятницкого шоссе. Он пройдёт от примыкания к старому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
На дороге возведут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе.
«Строительная готовность дублёра превышает 30%. На стройплощадке заняты порядка 140 рабочих и свыше 40 единиц техники. Специалисты приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. Одновременно ведётся строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняется переустройство коммуникаций», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным МТДИ, дублёр улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе, обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих населённых пунктов. Это позволит водителям экономить в дороге до получаса. Также снизится загрузка на старое направления Пятницкого шоссе.
Открыть рабочее движение по дороге планируют в 2027 году. Срок запуска перенесли из-за корректировки проектной документации.