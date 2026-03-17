Стационары кратковременного пребывания приняли уже 14 000 жителей Подмосковья

Подмосковные стационары кратковременного пребывания с начала года приняли более 14 000 пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Такие стационары работают в 60 медучреждениях Московской области. Пациенты могут получить там помощь по хирургическому, гинекологическому, офтальмологическому, урологическому и другим профилям.

«Стационары кратковременного пребывания предназначены для пациентов, которым не нужна длительная госпитализация. Это позволяет не выпадать из привычной жизни и получать эффективное лечение. С начала года в подмосковных стационарах кратковременного пребывания медицинскую помощь получили свыше 14 000 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.