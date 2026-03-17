Жителей Московской области предупредили о штрафах за сбор редких первоцветов
Внесённые в Красную книгу первоцветы, произрастающие в Подмосковье, собирать нельзя. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Первыми из таких растений в регионе следует ожидать рябчик шахматный, печеночницу благородную, ветреницу дубравную, прострел раскрытый, хохлатку Маршалла и другие.
«Следом за ними расцветают рябчик русский, тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная и лук медвежий. К первой декаде мая раскрываются ирис, лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка топяная. Особо отмечу: даже если первоцвет не внесён в Красную книгу России или Московской области, лучше его не рвать, чтобы сохранить биоразнообразие», – сказал министр экологии и природопользования региона Виталий МосинКак напомнили в ведомстве, уничтожение редких видов флоры влечёт административные штрафы. Для граждан их размер составляет от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудия добычи; для должностных лиц – от 15 000 до 20 000; для юрлиц – от 500 000 до миллиона рублей.