На строительстве путепровода в Лобне приступили к возведению подпорных стен
Путепровод над железной дорогой строят в створе проектируемого проезда №4037 в Лобне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Путепровод свяжет Октябрьский проспект с Инициативной улицей. Сейчас готовность объекта составляет 20%.
«На путепроводе стартовало строительство подпорной стены: строители приступили к бетонным работам. Параллельно ведётся подготовка к надвижке пролетного строения с левой стороны — там занимаются сваркой металлоконструкций и обработкой элементов», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Кроме того, продолжается переустройство железнодорожных сетей и инженерных коммуникаций.
Движение по новому путепроводу планируют открыть в третьем квартале 2027 года.