На строительстве путепровода в Люберцах начали собирать конструкции пролёта

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

К укрупнительной сборке металлоконструкций пролёта приступили строители путепровода над железнодорожными путями в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Путепровод соединит Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и таким образом свяжет южную и северную части города.

«В работах заняты около 40 человек, используется шесть единиц техники. Общая готовность путепровода в настоящее время составляет 20%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что после укрупнительной сборки металлоконструкций пролёт начнут устанавливать в проектное положение.

Рабочее движение по путепроводу должны открыть в третьем квартале 2027 года.
Лев Каштанов

