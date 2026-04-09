На строительстве путепровода в Люберцах начали собирать конструкции пролёта

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

К укрупнительной сборке металлоконструкций пролёта приступили строители путепровода над железнодорожными путями в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Путепровод соединит Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и таким образом свяжет южную и северную части города.





«В работах заняты около 40 человек, используется шесть единиц техники. Общая готовность путепровода в настоящее время составляет 20%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.