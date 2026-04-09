На строительстве путепровода в Люберцах начали собирать конструкции пролёта
К укрупнительной сборке металлоконструкций пролёта приступили строители путепровода над железнодорожными путями в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Путепровод соединит Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и таким образом свяжет южную и северную части города.
«В работах заняты около 40 человек, используется шесть единиц техники. Общая готовность путепровода в настоящее время составляет 20%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что после укрупнительной сборки металлоконструкций пролёт начнут устанавливать в проектное положение.
Рабочее движение по путепроводу должны открыть в третьем квартале 2027 года.