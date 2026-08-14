В деревню Юркино 15 августа приедет мобильный медкомплекс
Мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Юркино Талдомского округа в субботу, 15 августа. Пройти обследования смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медкомплекс остановится в парке у местного ДК. Приём будет проходить с десяти утра до двух часов дня.
«Мы приглашаем жителей в субботний выходной проверить здоровье в парке. Это быстро, удобно и действительно важно. Приходите сами и приводите своих близких», — сказала заведующая поликлиникой в Талдоме Светлана Снаренкова.В медкомплексе пациентам измерят уровень сахара в крови, проведут биоимпедансометрию для оценки водного баланса и доли жировой массы в теле, проверят артериальное и внутриглазное давление и снимут кардиограмму. По итогу проверок пациента проконсультирует терапевт.