В деревню Юркино 15 августа приедет мобильный медкомплекс

14 августа 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Юркино Талдомского округа в субботу, 15 августа. Пройти обследования смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Медкомплекс остановится в парке у местного ДК. Приём будет проходить с десяти утра до двух часов дня.





«Мы приглашаем жителей в субботний выходной проверить здоровье в парке. Это быстро, удобно и действительно важно. Приходите сами и приводите своих близких», — сказала заведующая поликлиникой в Талдоме Светлана Снаренкова.