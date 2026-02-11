На строительстве Рогачёвского моста ведётся сборка металлоконструкций
Рогачёвский мост строят в Московской области в рамках масштабной реконструкции автодороги «Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК». В настоящее время на объекте собирают металлоконструкции, который потом установят на мосту. Об этом сообщает корреспондент.
Рабочие уже установили свои и подпорные стены, а также сформировали насыпи подходов к мосту на обоих берегах и перенесли из зоны строительства электролинии и сети связи.
Мост будет двухполосным, его длина составит свыше 210 метров. Движение по нему откроют в 2027 году, а реконструкцию дороги, частью которой он является, завершат в 2029 году.«Параллельно со сбором металлоконструкций ведётся переустройство оставшихся инженерных сетей — линий газоснабжения, канализации и водоснабжения», — отмечается в сообщении.