В Подмосковье провели отраслевую встречу для инженеров и архитекторов

11 февраля 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деловом центре «Новатор» провели отраслевое мероприятие для инженеров-проектировщиков, архитекторов, представителей профильных ведомств и подрядных организаций Минстройкомплекса Московской области. Участники обсудили ключевые тенденции в проектировании и новые требования к качеству документации. Об этом сообщили в Министерстве.





