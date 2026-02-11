В Подмосковье провели отраслевую встречу для инженеров и архитекторов
В деловом центре «Новатор» провели отраслевое мероприятие для инженеров-проектировщиков, архитекторов, представителей профильных ведомств и подрядных организаций Минстройкомплекса Московской области. Участники обсудили ключевые тенденции в проектировании и новые требования к качеству документации. Об этом сообщили в Министерстве.
Основной темой встречи стала цифровизация строительной отрасли. Эксперты разобрали современные стандарты проектирования, внедрение BIM-технологий и практические инструменты, которые помогают повысить точность проектов и сократить сроки подготовки документации.
Первый замминистра строительного комплекса Московской области Никита Никулин отметил, что сегодня уровень проектной организации напрямую зависит от способности создавать полноценную BIM-модель как основной результат проектирования и соблюдать контрактные сроки.
В завершение участники обсудили приоритеты ведомства в сфере социального строительства и капремонта. Представители Министерства обозначили ключевые задачи на ближайшее время и уделили особое внимание повышению качества проектных решений для образовательных, медицинских и других соцобъектов региона.
