Ремонт ВЗУ в посёлке Зеленоградский Пушкинского округа завершат в конце февраля
Водозаборный узел ремонтируют в посёлке Зеленоградский Пушкинского городского округа. Ход работ проверили председатель окружного Совета депутатов Артём Садула, член Совета депутатов Николай Михайлин и уполномоченная главы округа Людмила Гастило. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы планируют завершить уже в конце февраля.
«Сейчас на ВЗУ монтируют наземное оборудование. Оно заменит устаревший башенный резервуар, находящийся в аварийном состоянии», — говорится в сообщении.Принципиальное изменение состоит в том, что вместо одного резервуара на 25 кубометров будут использоваться три резервуара по десять кубометров каждый.
После того, как запустят новое наземное оборудование, старую башню законсервируют.