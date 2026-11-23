На строительстве школы на 1100 мест в Химках проводят черновую отделку
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе ЖК «Большое Юрлово» на территории округа Химки. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Здание школы четырёхэтажное, его общая площадь составляет около 14 тысяч квадратных метров.
«В настоящее время на объекте завершили монтаж наружных инженерных сетей. Продолжается черновая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.В школе предусмотрены универсальные и специализированные классы, кабинеты для продлёнки, два спортивных зала, актовый зал, двухуровневый библиотечно-информационный центр с медиатекой, столовая и медпункт. На пришкольной территории обустроят спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, зонами для прыжков в высоту и длину и площадкой для настольного тенниса.