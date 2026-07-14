В Подмосковье пригласили женщин освоить профессию водителя автобуса
В Мострансавто пригласили женщин присоединиться к коллективу водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика Подмосковья. Соискательницам доступны вакансии в филиалах по всему региону, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Предприятие предлагает женщинам освоить востребованную профессию, получить стабильную работу с достойной зарплатой и социальными гарантиями.
«Сейчас в компании работают 176 женщин-водителей автобусов, и их число растёт. Они успешно управляют автобусами на городских, пригородных и междугородних маршрутах, ежедневно обеспечивая безопасные и комфортные перевозки жителей и гостей Московской области. Стать водителем автобуса могут женщины старше 21 года. Для тех, кто пока не имеет необходимой категории, действует программа бесплатного профессионального обучения», – рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что кандидаты с водительским удостоверением категории B или C могут бесплатно пройти переподготовку на категорию D. На период обучения предусмотрена стипендия в размере 27 000 рублей. При первом трудоустройстве в Мострансавто или возвращении в компанию после перерыва более года положена единовременная выплата на 50 000 рублей.
«Компания помогает сотрудникам, приезжающим из других регионов. Им предоставляют бесплатное корпоративное общежитие или ежемесячную компенсацию аренды жилья до 12 000 рублей. Для работников из отдалённых регионов предусмотрена компенсация расходов на проезд домой дважды в год до 10 000 рублей», – добавили в МТДИ.Дополнительную возможность увеличить доход даёт корпоративная программа «Приведи друга». За рекомендацию кандидата сотрудник получает премию от 15 000 рублей. Первую часть выплачивают через месяц после трудоустройства нового работника, вторую – по окончании второго месяца его работы. За второго и каждого последующего приглашённого кандидата премия увеличивается до 20 000 рублей.
Водителям также предоставляют отпуск до 42 календарных дней, бесплатную форму, регулярные медосмотры за счёт предприятия. Для детей работников организуют путёвки в летние оздоровительные лагеря, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут пройти санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья.
Все вакансии по филиалам в разных городах Московской области, можно найти на сайте предприятия в разделе «Вакансии». Получить консультацию можно в Едином центре подбора персонала по короткому номеру *1795 или по телефону +7 (903) 161-92-91. Доступна также связь через Telegram-бота.