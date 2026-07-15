Назван срок проведения благоустройства после замены труб в Ивантеевке

15 июля 2026, 09:17

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Приведение в порядок территории после замены участка труб в районе дома №7 по Трудовой улице в Ивантеевке обсудили с местными жителями уполномоченная главы Пушкинского округа Нина Ушакова, директор ивантеевского водоканала Дмитрий Гончаров, председатель окружного Совета депутатов Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Трубы холодного водоснабжения заменили с чугунных на пластиковые на участке протяжённостью около 40 метров. Работы провели в рамках ликвидации аварии, которая произошла 5 июля.





«Коммуникации отладили, однако участок остался раскопанным, поэтому жители поставили вопрос о сроках проведения благоустройства», — говорится в сообщении.