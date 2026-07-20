В роддоме Электростали 21 июля проведут день открытых дверей
День открытых дверей состоится в перинатальном центре Электростальской больницы во вторник, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Посетить роддом приглашают будущих родителей. Для них проведут экскурсию по медучреждению, а врачи ответят на все интересующие вопросы.
«Посетителям объяснят, что нужно брать с собой в роддом, как оформить партнёрские роды и как происходит появление ребёнка на свет», — говорится в сообщении.Адрес перинатального центра: город Электросталь, улица Пушкина, дом №3. Мероприятие начнётся в полдень в конференц-зале роддома на пятом этаже. С собой нужно будет взять сменную обувь.
Ранее сообщалось, что отделение анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра получило три конвектора для защиты пациенток от переохлаждения в операционной и палате интенсивной терапии.