В роддоме Электростали 21 июля проведут день открытых дверей

20 июля 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

День открытых дверей состоится в перинатальном центре Электростальской больницы во вторник, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Посетить роддом приглашают будущих родителей. Для них проведут экскурсию по медучреждению, а врачи ответят на все интересующие вопросы.





«Посетителям объяснят, что нужно брать с собой в роддом, как оформить партнёрские роды и как происходит появление ребёнка на свет», — говорится в сообщении.