Жителям Подмосковья напомнили правила обращения с отопительными приборами
Профилактические противопожарные рейды провели работники Мособпожспаса в четырёх округах Московской области — Серебряных Прудах, Серпухове, Кашире и Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной темой рейдов стало обращение с отопительными приборами.
«Жителям рассказали, что главными причинами бытовых пожаров являются нарушения правил безопасности при использовании электроприборов, печей и газовых устройств, а также детские шалости», — говорится в сообщении.Участникам акций напомнили, что необходимо регулярно прочищать дымоход и проверять исправность газового оборудования, не перегружать электросеть и не сушить на электроприборах влажные вещи. Специалисты также порекомендовали установить пожарные извещатели и быть очень внимательными, если в доме есть дети: не оставлять малышей одних в помещении, где топится печь или включён газ, прятать спички и зажигалки в недоступном для них месте и объяснять им правила безопасности.