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Жителям Подмосковья напомнили правила обращения с отопительными приборами

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические противопожарные рейды провели работники Мособпожспаса в четырёх округах Московской области — Серебряных Прудах, Серпухове, Кашире и Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Главной темой рейдов стало обращение с отопительными приборами.

«Жителям рассказали, что главными причинами бытовых пожаров являются нарушения правил безопасности при использовании электроприборов, печей и газовых устройств, а также детские шалости», — говорится в сообщении.
Участникам акций напомнили, что необходимо регулярно прочищать дымоход и проверять исправность газового оборудования, не перегружать электросеть и не сушить на электроприборах влажные вещи. Специалисты также порекомендовали установить пожарные извещатели и быть очень внимательными, если в доме есть дети: не оставлять малышей одних в помещении, где топится печь или включён газ, прятать спички и зажигалки в недоступном для них месте и объяснять им правила безопасности.
Лев Каштанов

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