В Подмосковье за неделю выписали штрафы на 2,8 млн рублей за парковку во дворах
Штрафы на общую сумму более 2,85 млн рублей выписали 677 автовладельцам за минувшую неделю за нарушения во дворах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Взыскания получили люди, оставляющие машины на газонах и в таких местах, где они мешают вывозу мусора. Вычислить нарушителей помогли активные жители, которые используют приложение «Народный инспектор», и «умные» камеры видеонаблюдения.
«613 штрафов выписали за парковку в зоне зелёных насаждений, 63 — за размещение автомобилей у контейнерных площадок или на пути мусоровоза и один — за сброс отходов мимо баков», — говорится в сообщении.Сумма штрафа для физлиц составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 15 тысяч рублей и для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.