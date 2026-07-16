В Подмосковье за неделю выписали штрафы на 2,8 млн рублей за парковку во дворах

16 июля 2026, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму более 2,85 млн рублей выписали 677 автовладельцам за минувшую неделю за нарушения во дворах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Взыскания получили люди, оставляющие машины на газонах и в таких местах, где они мешают вывозу мусора. Вычислить нарушителей помогли активные жители, которые используют приложение «Народный инспектор», и «умные» камеры видеонаблюдения.





«613 штрафов выписали за парковку в зоне зелёных насаждений, 63 — за размещение автомобилей у контейнерных площадок или на пути мусоровоза и один — за сброс отходов мимо баков», — говорится в сообщении.