В Подмосковье 1 сентября откроют 62 новые и отремонтированные школы
14 новых и 48 капитально отремонтированных школ откроют в Московской области 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Готовность строящихся школ составляет не менее 85%. В новых учебных заведениях смогут учиться свыше 11 300 человек.
«Большой воспитательно-образовательный комплекс откроем в Котельниках: школа на 2 100 учеников и детсад на 350 воспитанников. Там будут четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест и современные мастерские», — написал Воробьёв на своём канале в мессенджере МАХ.Он добавил, что большие школы строят также в Люберцах, Ленинском округе и Химках.
Кроме того, глава региона уточнил, что в 36 из 48 школ, в которых ведётся капремонт, работы проходят в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».