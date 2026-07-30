На строительстве школьного корпуса в Долгопрудном начались монолитные работы
Корпус школы №7 строят в Долгопрудном. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас на площадке вынесли газопроводные сети и смонтировали трансформаторную подстанцию. Продолжается вынос инженерных сетей.
«Раскрыт первый участок котлована, и на текущей неделе строители приступили к устройству подбетонки — выравнивающего бетонного слоя, который формирует основание перед заливкой основного фундамента. В августе запланирован переход ко второму участку, где начнётся устройство фундамента», — рассказал первый замглавы Минстройкомплекса региона Никита Никулин.Кроме того, на объекте продолжается устройство теплосети. Все работы идут в соответствии с утверждённым графиком.