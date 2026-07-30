В Кашире завершают капремонт школы №1
Капитальный ремонт каширской школы №1, расположенной на улице Маршала Астахова, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены на 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание обновляют в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте заканчивают ремонт кровли и фасада, монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты свыше 50 человек, используются четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В отремонтированном здании установят новую мебель и оборудование. Сдать школу в эксплуатацию должны до начала учебного года.