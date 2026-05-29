Ремонт спорткомплекса в одинцовском посёлке Старый Городок завершат в августе

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

ФОК-спортшколу на Школьной улице в посёлке Старый Городок Одинцовского округа капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнены на 75%. Они проводятся по региональной госпрограмме по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании занимаются фасадом и кровлей, монтируют инженерные коммуникации, устанавливают перегородки и штукатурят стены. На площадке заняты 30 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.