На строительстве ЖК «Аристов Берег» в Красногорске ведут подготовительные работы

14 мая 2026, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Первый этап подготовительных работ завершили на строительстве жилого комплекса комфорт-класса «Аристов Берег» в округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





ЖК будет располагаться на территории общей площадью десять с половиной гектаров рядом с деревней Аристово.





«В настоящее время территорию стройплощадки обнесли забором, обеспечили подачу электричества для строительной инфраструктуры, обустроили проезды для техники и организовали пост охраны с круглосуточным дежурством. Кроме того, на месте будущего дома №1 срезали почвенный слой для создания котлована», — говорится в сообщении.