На строительстве ЖК «Аристов Берег» в Красногорске ведут подготовительные работы
Первый этап подготовительных работ завершили на строительстве жилого комплекса комфорт-класса «Аристов Берег» в округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
ЖК будет располагаться на территории общей площадью десять с половиной гектаров рядом с деревней Аристово.
«В настоящее время территорию стройплощадки обнесли забором, обеспечили подачу электричества для строительной инфраструктуры, обустроили проезды для техники и организовали пост охраны с круглосуточным дежурством. Кроме того, на месте будущего дома №1 срезали почвенный слой для создания котлована», — говорится в сообщении.Сейчас проводится вертикальная планировка участка: выравнивается рельеф, формируются уклоны для стока воды, ведётся подготовка площадок под бытовки для строителей, штаб работ и склад стройматериалов.