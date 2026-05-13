Новый завод в подмосковном сырном кластере готов на 70%

13 мая 2026, 18:09

В индустриальном агропарке «Сырная долина» на территории Дмитровского округа строят ещё один завод. В настоящее время его готовность составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Площадь завода превышает 20 тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций в проект составляет 1,53 млрд рублей. Завершить строительство планируют к осени текущего года.





«На площадке завершают работы по внешней отделке и устройство внутренних инженерных систем. Начался монтаж технологической линии», — говорится в сообщении.