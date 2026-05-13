Новый завод в подмосковном сырном кластере готов на 70%
В индустриальном агропарке «Сырная долина» на территории Дмитровского округа строят ещё один завод. В настоящее время его готовность составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Площадь завода превышает 20 тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций в проект составляет 1,53 млрд рублей. Завершить строительство планируют к осени текущего года.
«На площадке завершают работы по внешней отделке и устройство внутренних инженерных систем. Начался монтаж технологической линии», — говорится в сообщении.На заводе будут выпускать сыворотку, плавленные сыры, мягкие сыры типа «моцарелла» и сгущённое молоко с сахаром. В год планируется производить около четырёх с половиной тысяч тонн сыров и 14,6 тыс. тонн сухой сыворотки.