В красногорском посёлке Нахабино завершили реконструкцию ВЗУ
Работы по реконструкции водозаборного узла ЖК «Красногорский» завершили в посёлке Нахабино округа Красногорск. Итоговую проверку провели специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки застройщик АО «Водоканал» получил заключение о соответствии объекта проектной документации.
«Благодаря реконструкции производительность ВЗУ увеличилась до 5,4 тыс. кубометров в сутки. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение водой всех 30 домов ЖК «Красногорский», где проживают 2,9 тыс. семей», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что сейчас на территории округа Красногорск строят и модернизируют ещё два водозаборных узла.