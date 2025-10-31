Загруженность дорог в Подмосковье утром 31 октября составила три балла

31 октября 2025, 10:15

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки отмечаются на 15 вылетных магистралях региона.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.