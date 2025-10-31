Загруженность дорог в Подмосковье утром 31 октября составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки отмечаются на 15 вылетных магистралях региона.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали более миллиона автомобилей, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.