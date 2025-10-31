В Климовске ввели в эксплуатацию 18-этажный жилой дом
Восемнадцатиэтажный дом на 134 квартиры, построенный в составе ЖК «Школьный» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Площадь новостройки составляет более 6,9 тыс. квадратных метров.
«В доме представлены квартиры различных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных евроформата. Входная группа сделана по принципу безбарьерной среды», — говорится в сообщении.На территории рядом с домом провели благоустройство: там установили спортивные и детские площадки, а также создали зоны для тихого отдыха.
ЖК «Школьный» является проектом комфорт-класса, он расположен в районе с развитой инфраструктурой — с магазинами, школами, детскими садами, спорткомплексом и медучреждением.