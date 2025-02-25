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На строящейся дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земполотна

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Красногорске в рамках строительства дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земляного полотна на основном участке, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, продолжается возведение опор моста через реку Журавку, который входит в состав новой трассы.

«На сегодняшний момент общая строительная готовность дороги составляет порядка 20%. Параллельно ведутся работы и со стороны Пятницкого шоссе: там строители устраивают подпорные стены, ливневую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации. Полностью завершить работы по строительству планируем в 1 квартале следующего года», — сообщили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках комплексной модернизации дорожной сети в микрорайоне Путилково. Новая дорога обеспечит стабильное транспортное сообщение с Пятницким шоссе и поможет улучшить дорожную обстановку в районе Путилковского шоссе.

Строительство ведётся на участке от Пятницкого шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Протяжённость четырехполосной трассы составит 1,8 км. В планах — обустройство одноуровневой кольцевой развязки, а также создание комфортной пешеходной зоны и велодорожки для безопасности и удобства жителей.

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#строители
В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки
25 февраля 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услугу по установлению возмездной опеки над несовершеннолетним в Московской области, доступную на региональном госпортале, обновили, благодаря чему она стала удобнее для пользователей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь в рамках одной услуги доступно несколько опций. Например, можно в онлайн-режиме как подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, так и заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис»: он проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определённого ребёнка», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформленный через областной портал договор об установлении возмездной опеке поступит в электронном виде в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — девять рабочих дней.

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#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе приблизилась к 70%
25 февраля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» на территории Ленинского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, отопление, канализация и водоснабжение, пожаротушение, охранная и пожарная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же ведётся установка витражей и черновая отделка. Через две недели приступим к отделке на втором этаже», — рассказал технический директор компании-девелопера «Брусника» в Москве и Московской области Павел Балин.
Отмечается, что в марте начнётся благоустройство пришкольной территории. Сдать школу-новостройку в эксплуатацию должны в текущем году.

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#минжилполитики мо
#школа
#строительство
#ленинский городской округ
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Матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» завершилась вничью
25 февраля 2025, 09:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Лужниках состоялась матчевая встреча по боксу «Московская область vs Москва» 80-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам боевых действий, турнир завершился со счётом 5:5, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участниками встречи стали титулованные спортсмены — победители и призёры первенств и чемпионатов Европы.

«От Московской области победителями стали Темур Худоян в весе до 92 килограммов, Андрей Егоров в весе до 80 килограммов, Леон Курчиев в весе до 71 килограмма, Нестор Джанба в весе до 63,5 кг и Хасан Салохидинов в весе до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
За Подмосковье выступали также боксёры Владислав Комаров, Кирилл Ерофеев, Даниил Хоружий, Артём Палюткин и Назар Назаров.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Новоград Монино» планируется строительство детского сада на 300 мест
25 февраля 2025, 09:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Щёлково на территории ЖК «Новоград Монино» построят детский сад, рассчитанный на 300 детей. Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ООО СЗ «АВЕРУС».
Общая площадь детского сада составит 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и процедурную, игровые зоны, а также кабинеты логопеда и психолога.

Проект ЖК «Новоград Монино» охватывает территорию в 79 гектаров и включает создание двух районов среднеэтажной застройки с необходимой социальной инфраструктурой. На первом этапе будет возведён Северный район — 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. В дальнейшем в Южном районе построят ещё 25 домов такой же высоты, рассчитанных на 3949 квартир.

Подмосковные застройщики, включая компании ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, создают в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, используя внебюджетные источники финансирования.

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#детский сад
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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 февраля составила четыре балла
25 февраля 2025, 09:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 25 февраля, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 916 тыс. машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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