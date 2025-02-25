На строящейся дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земполотна

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Красногорске в рамках строительства дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» начались работы по устройству земляного полотна на основном участке, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На сегодняшний момент общая строительная готовность дороги составляет порядка 20%. Параллельно ведутся работы и со стороны Пятницкого шоссе: там строители устраивают подпорные стены, ливневую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации. Полностью завершить работы по строительству планируем в 1 квартале следующего года», — сообщили в ведомстве.
Читайте также:
По Мытищинской хорде с момента введения платы проехали более 717 тыс. раз
Для строительства Южно-Лыткаринской автодороги передали около 13,5 га земли
Дороги, камеры, профилактика: что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП
Дайана Хусинова