На строящейся школе на 1500 мест в Красногорке монтируют кровлю
Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
Возведение коробки здания переменной этажности общей площадью 24 тысячи метров завершено.
«Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, монтируют системы электрики и связи, подключают центральное отопление, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В школе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую и медпункт. На прилегающей территории будет стадион, площадка для мероприятий и парковка для велосипедов.