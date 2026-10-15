В люберецком ЖК «Егорово Парк» открылся детсад на 285 мест
Детский сад на 285 мест, построенный в составе жилого комплекса «Егорово Парк» на территории Люберец, открылся для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Это первый детсад в ЖК из запланированных четырёх. Общая площадь трёхэтажного здания составляет более четырёх тысяч квадратных метров.
«Внутри оборудованы 12 групповых ячеек со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный зал со сценическим оборудованием, физкультурный зал с детскими тренажёрами и спортинвентарём, пищеблок и медпункт, а в вестибюле — помещение для хранения колясок», — говорится в сообщении.На прилегающей территории для каждой группы есть своя прогулочная площадка с песочницей, игровым комплексом, беседками и лабиринтами. Кроме того, установлены две спортивные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.