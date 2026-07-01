На строящемся мосту через Клязьму в Мытищах начали монтировать перила
Новый мост через Клязьму взамен обветшавшего строят в мытищинском микрорайоне Пирогово. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время общая готовность моста составляет 37%
«На объекте продолжается сварка пролётного строения. Кроме того, стартовали работы по установке перильных и барьерных ограждений. На площадке задействованы более 60 человек, используются восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.В программу работ входит также реконструкция прилегающих дорог, строительство съездов и разворотных петель.
Новый мост будет двухполосным. Его строят рядом с пришедшим в негодность старым. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2028 года.