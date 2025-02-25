На строящемся мосту через реку Синичку начали собирать металлоконструкции

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Укрупнительная сборка металлоконструкций пролётного строения моста началась на реке Синичке в Московской области, мост станет частью дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего для моста через Синичку соберут более 1.1 тыс. тонн металлоконструкций. В рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе ведутся и другие работы. В частности, продолжается устройство опор путепровода в дерене Сабурово округа Красногорск, а также строительство ливнёвки и переустройство инженерных коммуникаций на примыкании к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное», — говорится в сообщении.Протяжённость четырёхполосного дублёра Пятницкого шоссе составит 5,2 км, дорога будет идти от примыкания к Пятницкому шоссе в посёлке Отрадное до выезда из Юрлова. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.
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Лев Каштанов