В шести округах Подмосковья отремонтировали остановки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, были отремонтированы остановочные павильоны, расположенные на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Кервском шоссе в Шатуре, на шестом километре Пятницкого шоссе в Красногорске и на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.Работы были проведены и в малых населённых пунктах: у деревни Сурмино Дмитровского округа, а также в мытищинской деревне Бляниново.
В областном Минтрансе отметили, что контроль за работами по приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры ведётся через автоматизированную систему СКПДИ.
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