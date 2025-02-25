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В шести округах Подмосковья отремонтировали остановки

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, были отремонтированы остановочные павильоны, расположенные на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Кервском шоссе в Шатуре, на шестом километре Пятницкого шоссе в Красногорске и на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.
Работы были проведены и в малых населённых пунктах: у деревни Сурмино Дмитровского округа, а также в мытищинской деревне Бляниново.

В областном Минтрансе отметили, что контроль за работами по приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры ведётся через автоматизированную систему СКПДИ.

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#минтранс мо
#остановки
#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
#дороги
Педиатр Одинаева назвала допустимое количество блинов в рационе ребёнка
25 февраля 2025, 11:21

Фото: istockphoto.com/Luiza Nalimova

На Масленицу блины принято есть всю неделю и в больших количествах, однако это довольно тяжёлая пища, которая может навредить детям. О том, сколько и каких блинов безопасно дать ребёнку, рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Московской области, профессор Нисо Одинаева.
«Угощать блинами можно ребёнка не младше двух лет, а до этого стоит проконсультироваться с педиатром. Если противопоказаний нет, то начать лучше с одного-двух кусочков, не более, постепенно увеличивая количество», — сказала Нисо Одинаева.
Она отметила, что самыми безопасными для малышей являются бездрожжевые блины из цельнозерновой муки с небольшим количеством молока, яиц и соли. Не следует начинять чем-либо эти блины и использовать при жарке много масла.

«Блинная норма» дошколят на один приём пищи составляет три-пять блинов без начинки или два-три с начинкой. При этом блины должны быть на столе не чаще одного-двух раз в неделю и в первой половине дня.

«Для начинки рекомендуется использовать куриный фарш или филе индейки, а также сезонные ягоды, яблоки, груши и творог», — добавила Нисо Одинаева.
Она также напомнила, что у блинов высокий гликемический индекс, и предупредила, что самыми вредными начинками являются икра, сгущёнка, а также жирная и сладкая творожная масса и другие продукты с рафинированным сахаром.

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В Подмосковье проведут открытые уроки по безопасности
25 февраля 2025, 10:55

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Всероссийские открытые уроки культуры безопасности жизнедеятельности будут проводиться в течение года для школьников всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Целью открытых уроков является пропаганда знаний культуры безопасности жизнедеятельности, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всероссийские открытые уроки по безопасности будут проводиться с 24 февраля по 3 марта, с 23 апреля по 2 мая, с 1 по 6 сентября, а также с 29 сентября по 3 октября. Темы будут варьироваться в зависимости от времени проведения. Так, на открытых уроках перед летними каникулами особое внимание будет уделено безопасному отдыху детей и правилам поведения на природе и на водных объектах.

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#безопасность
#школьники
#мчс
#уроки
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Военно-спортивная игра «Каширский рубеж» собрала около 80 участников
25 февраля 2025, 10:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 80 человек приняли участие в военно-спортивной игре «Каширский рубеж», состоявшейся 23 февраля в городском парке в Кашире-2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Игра является обновлённой версией «зарницы» и проводится в округе уже во строй раз. Боевые задачи перед командами-участниками поставил руководитель патриотического клуба «Наследники Победы» Олег Никитин.

«В задание вошло управление дронами, преодоление полосы препятствий, встречный бой, переход через минное поле, метание гранат, штурм опорного пункта и демонстрация снайперских навыков. А посты с часовыми и засады организовали на игровом поле реконструкторы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Участниками «Каширского рубежа» стали жители Каширы, а также представители Ступина и Озёр. Все команды справились с заданиями.

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#кашира
#игра
#патриотизм
#23 февраля
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В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению возмездной опеки
25 февраля 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услугу по установлению возмездной опеки над несовершеннолетним в Московской области, доступную на региональном госпортале, обновили, благодаря чему она стала удобнее для пользователей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь в рамках одной услуги доступно несколько опций. Например, можно в онлайн-режиме как подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, так и заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис»: он проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определённого ребёнка», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформленный через областной портал договор об установлении возмездной опеке поступит в электронном виде в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — девять рабочих дней.

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#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе приблизилась к 70%
25 февраля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1675 учеников, возводят в жилом комплексе «Первый квартал» на территории Ленинского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все инженерные системы сейчас в работе: внутреннее электроснабжение, отопление, канализация и водоснабжение, пожаротушение, охранная и пожарная сигнализации. На первом этаже запущено отопление, здесь же ведётся установка витражей и черновая отделка. Через две недели приступим к отделке на втором этаже», — рассказал технический директор компании-девелопера «Брусника» в Москве и Московской области Павел Балин.
Отмечается, что в марте начнётся благоустройство пришкольной территории. Сдать школу-новостройку в эксплуатацию должны в текущем году.

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#минжилполитики мо
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#строительство
#ленинский городской округ
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