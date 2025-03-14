На строящемся путепроводе в Аникеевке начали укладывать асфальт

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рабочие приступили к укладке асфальта на пролёте строящегося путепровода в деревне Аникеевка городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте стартовала укладка асфальтового покрытия. Параллельно идёт установка перильных и барьерных ограждений, а также устройство шумозащитных экранов. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет более 80%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что открыть движение по путепроводу должны во втором квартале текущего года.
Путепровод протяжённостью 410 метров расположен над железной дорогой в створе улицы Аникеевская и входит в состав транспортной развязки длиной 1,4 километра.
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Лев Каштанов