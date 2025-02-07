Строительная готовность очистных сооружений для ЖК «Белый Град» достигла 20%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Очистные сооружения, предназначенные для обслуживания жилого комплекса «Белый Град», возводят у деревни Челобитьево округа Мытищах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать очистные сооружения в эксплуатацию должны в четвёртом квартале текущего года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте рабочие занимаются устройством монолитного резервуара», — отмечается в сообщении.Очистные сооружения для ЖК Белый Град» будут включать в себя накопительный резервуар объёмом 3.3 тыс. кубометров, систему очистки дождевых вод производительностью 50 литров в секунду и ультрафиолетовый обеззараживатель. Кроме того, объект оборудуют охранной сигнализаций для защиты от несанкционированного доступа.
Читайте также:
В Истре построят ФОК с открытыми и закрытыми бассейнами
В 2025 году в Московской области установят 80 дизельных генераторов для медучреждений
В Московской области с начала года стартовало строительство 16 котельных
Лев Каштанов