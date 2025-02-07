В Истре построят ФОК с открытыми и закрытыми бассейнами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Физкультурно-оздоровительный комплекс с несколькими бассейнами, банями и пляжем построят у ЖК «Вода» в деревне Покровское городского округа Истра, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«В здании ФОКа общей площадью около 9,5 тыс. квадратных метров будут заниматься спортом взрослые и дети, одновременно там смогут разместиться до 500 человек», — отметил министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В ФОКе разместятся крытые бассейны с выплывом на свежий воздух, бани разных типов, зоны для различных спортивных занятий, а также СПА-комплекс, рестораны и кафе. Кроме того, у ФОКа будет открытая терраса с тремя бассейнами и уличной баней.
Открыть ФОК планируется в 2027 году. Там будет создано около 100 рабочих мест.
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