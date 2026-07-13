На строящемся путепроводе в Люберцах готовятся к надвижке пролёта над ж/д путями
Путепровод через железную дорогу строят между Октябрьским проспектом и Инициативной улицей в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 35%.
«Сейчас рабочие продолжают укрупнительную сборку металлических блоков. А со стороны Октябрьского проспекта блоки уже собрали и сварили между собой, строители приступили к устройству временной опоры для надвижки пролётного строения над железнодорожными путями», — сообщил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Длина путепровода составит 270 метров. Рабочее движение по нему планируют открыть в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить реализацию проекта — в третьем квартале 2028 года.