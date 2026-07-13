В Подмосковье подали более 1100 обращений о переводе одноэтажных МКД в ИЖС

13 июля 2026, 16:22

оригинал Андрей Воробьёв (фото: правительство МО/Александра Степанова)

Жители подмосковных одноэтажных многоквартирных домов могут перевести эти постройки в категорию индивидуальных и выкупить землю за три процента от кадастровой стоимости. Такая опция появилась в текущем году и ей воспользовались уже свыше 1 100 человек. Новый статус получили 806 домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Доклад на эту тему сделал на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и округов Подмосковья министр строительного комплекса Александр Туровский.



Глава региона отметил, что в Московской области каждый десятый дом является многоквартирным только на бумаге, а по факту он индивидуальный, и его жильцы пользуются землёй и возводят там хозпостройки.





«Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за три процента кадастровой стоимости до конца 2027 года. Важен диалог с жителями, разъяснения, вовлеченность муниципальной команды. Ведь всё, что касается имущества, особо чувствительно для людей», — подчеркнул Воробьёв.

«Мы провели полную инвентаризацию таких многоквартирных домов. 1 386 из них не подлежат переводу, а 644 требуют дополнительной проработки: там общие коммуникации, земли лесного фонда прочее. (…) Наиболее заинтересованы в переоформлении своего имущества жители почти 900 домов, где квартиры в собственности. Второй приоритет — 468 МКД, где квартиры в соцнайме. У нас есть алгоритм и их перевода: это или приватизация, или перевод в блокированную застройку самим муниципалитетом», — рассказал Туровский.