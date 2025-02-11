На строящемся в Подмосковье путепроводе над А-105 завершили бетонирование плиты

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод через трассу А-105 строят в Ленинском округе в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе, в настоящее время на пролётном строении будущего путепровода закончили бетонировать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время бетон под укрывным материалом набирает прочность. Параллельно на участке реконструкции идёт строительство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе», — уточнили в министерстве.Оба строящихся путепровода являются частью транспортной развязки между Каширским и Володарским шоссе. Развязка обеспечит водителям бессветофорный проезд с Каширского шоссе на Володарское и со стороны области, и со стороны Москвы, а также удобный выезд с Володарского шоссе на Каширское.
Проезд по развязке планируется открыть во втором квартале текущего года.
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