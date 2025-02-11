На строящемся в Подмосковье путепроводе над А-105 завершили бетонирование плиты

Путепровод через трассу А-105 строят в Ленинском округе в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе, в настоящее время на пролётном строении будущего путепровода закончили бетонировать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.