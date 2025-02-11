С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 4 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю с улиц Подмосковья на штрафные стоянки было перемещено 4048 автомобилей-нарушителей, что на 184 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин было эвакуировано в округе Красногорск (369), второе место недельного антирейтинга занял округ Химки (360 эвакуированных машин), на третьем месте Ленинский округ (337 машин), на четвёртом — Мытищи (334 машины), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где за неделю эвакуировали 249 автомобилей.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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