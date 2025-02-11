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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Свыше 4 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю с улиц Подмосковья на штрафные стоянки было перемещено 4048 автомобилей-нарушителей, что на 184 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин было эвакуировано в округе Красногорск (369), второе место недельного антирейтинга занял округ Химки (360 эвакуированных машин), на третьем месте Ленинский округ (337 машин), на четвёртом — Мытищи (334 машины), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где за неделю эвакуировали 249 автомобилей.



Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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В Подмосковье стартовало строительство сервисного центра для генераторов
11 февраля 2025, 13:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок начала строить в индустриальном парке «Есипово» в округе Солнечногорск компания «Комплексные ЭнергоСистемы», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Площадь нового предприятия составит 1,8 тыс. квадратных метров, общий объём инвестиций в строительство и запуск сервисного центра оценивается в 220 миллионов рублей. На первом этапе запуска предприятия там создадут около 80 рабочих мест. Затем штат планируется расширить в два раза», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» обслуживает генераторные станции на объектах «Газпрома» и «Роснефети», резервные источники электричества для «Ростелекома», «Билайна», Мегафона» и МТС, а также генераторы торговых сетей «Метро» и «Ашан».

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В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций
11 февраля 2025, 13:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 120 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, для получения этого вида медпомощи не нужно выходить их дома — достаточно иметь доступ к интернету, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и пациенты, состоящие на диспансерном учёте. Кроме того, на онлайн-приёме можно расшифровать результаты анализов, получить заключение о пройдённой диспансеризации, продлить электронный рецепт на лекарство, получить мнение второго специалиста иди повторную консультацию врача. С начала года в Подмосковье проведено уже свыше 120 тыс. телемедицинских приёмов», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве подчеркнули, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного приёма у врача.

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В Подмосковье заработал ещё один цифровой рентген-аппарат
11 февраля 2025, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике №2 Клинской больницы, стоимость медицинской техники составила около 29 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года мы ввели в работу уже десять единиц тяжелой медтехники, в том числе маммографы и рентген-аппараты. В поликлинике № 2 Клинской больницы начал работу рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 29 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Отмечается, что современное оборудование для медицинских учреждений Московской области закупается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
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В округе Егорьевск снесли аварийный многоквартирный 77-летний дом
11 февраля 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

«Дом был деревянным, его общая площадь составляла около 340 квадратных метра. Из-за высокой степени физического и морального износа конструкций постройку признали аварийной и непригодной для проживания. Жильцов из одиннадцати квартир расселили, после чего дом пустовал и начал разрушаться. Здание внесли в список на ликвидацию и в четвёртом квартале прошлого года снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время территория, которую занимал дом, полностью освобождена от здания и строительного мусора. Администрация округа приняла решение передать эту землю многодетным семьям.

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Каширские долголеты вяжут носки для бойцов СВО
11 февраля 2025, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Носки для российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, вяжут в студии «Волшебный клубок» при каширском отделении клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Изделия, связанные своими руками, не просто согреют в непогоду, а передадут частичку душевного тепла. Кроме того, вязание помогает и самим мастерицам: этот процесс развивает мелкую моторику, тренирует память, укрепляет нервную систему и развивает творческие способности», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации муниципалитета также напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. В рамка проекта проводятся спортивные и творческие занятия, уроки иностранных языков и компьютерной грамотности и пр. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 7-496-69-28-147.

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