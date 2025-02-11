В Подмосковье с начала года провели более тысячи уроков по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 1 тысячи открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Открытые уроки проводят сотрудники окружных администраций совместно с представителями РДЖ, Центральной пригородной пассажирской компании и областного Минтранса. Занятия проходят в интерактивной форме. Ребятам объясняют правила безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а задают вопросы по пройденному материалу», — говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание на этих уроках уделяется теме зацепинга, так как это опасное развлечение часто приводит к травмам и гибели подросток.
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