На строящийся храм в Подольске установили центральный купол
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Никольский храм строят на площади Защитников Отечества в подольском микрорайоне Кузнечики. На здание установили центральный купол. Вскоре его окружат четыре малые звонницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Высота купола составляет около восьми метров, диаметр — 11 метров.
«Возобновить строительство храма удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и правительства региона. Завершить работы планируем уже в конце текущего года», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.В настоящее время готовность здания составляет более 50%. На объекте проводят фасадные работы, монтируют лестницы, пандусы и декоративные элементы.
В новом храме разместят старинную икону Николая Чудотворца.