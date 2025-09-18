На строящийся храм в Подольске установили центральный купол

18 сентября 2025, 11:19

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Никольский храм строят на площади Защитников Отечества в подольском микрорайоне Кузнечики. На здание установили центральный купол. Вскоре его окружат четыре малые звонницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Высота купола составляет около восьми метров, диаметр — 11 метров.





«Возобновить строительство храма удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и правительства региона. Завершить работы планируем уже в конце текущего года», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.