Строительство здравпункта в деревне Назарьево завершат до начала октября

18 сентября 2025, 10:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фельдшерский здравпункт общей площадью около 100 квадратных метров строят в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Завершить работы должны в ближайшее время — до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию.





«Мы делаем всё, чтобы открытие состоялось как можно скорее. Хочу подчеркнуть, что это будет не просто фельдшерский кабинет, а полноценный и современный мини-медицинский центр, где разместится всё необходимое для оказания качественной первичной помощи», — заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.