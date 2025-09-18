Достижения.рф

Строительство здравпункта в деревне Назарьево завершат до начала октября

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фельдшерский здравпункт общей площадью около 100 квадратных метров строят в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Завершить работы должны в ближайшее время — до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию.

«Мы делаем всё, чтобы открытие состоялось как можно скорее. Хочу подчеркнуть, что это будет не просто фельдшерский кабинет, а полноценный и современный мини-медицинский центр, где разместится всё необходимое для оказания качественной первичной помощи», — заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
В здании расположены приёмная, смотровая и помещения для процедур и вакцинации.

По завершении строительных работ медучреждение начнут готовить к открытию.
Лев Каштанов

