Строительство здравпункта в деревне Назарьево завершат до начала октября
Фельдшерский здравпункт общей площадью около 100 квадратных метров строят в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Завершить работы должны в ближайшее время — до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию.
«Мы делаем всё, чтобы открытие состоялось как можно скорее. Хочу подчеркнуть, что это будет не просто фельдшерский кабинет, а полноценный и современный мини-медицинский центр, где разместится всё необходимое для оказания качественной первичной помощи», — заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.В здании расположены приёмная, смотровая и помещения для процедур и вакцинации.
По завершении строительных работ медучреждение начнут готовить к открытию.