На субботнике у озера Святое в Шатуре собрали пять кубометров мусора

22 сентября 2025, 09:39

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Сразу два экологических мероприятия провели в районе озера Святое в Шатуре — «Вода России» и «День в лесу. Сохраним лес вместе». Участники акций собрали пять кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Помочь природе пришли волонтёры, лесничие, сотрудники местной администрации и полиции. Они привели в порядок берег озера и пикниковую зону в лесу.





«Отличная погода позволила хорошо потрудиться. Дружно собрали банки, бутылки, пластик на площади в два гектара. Место с навесами и мангалами пользуется популярностью у горожан. Постоянно следим за тем, чтобы здесь не образовывались навалы мусора», — отметил замдиректора Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Андрей Бобков.