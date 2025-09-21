Парашютист разбился насмерть на аэродроме в Серпухове
В подмосковном Серпухове 20 сентября произошла трагедия на аэродроме скайцентра, где проходят обучение на лицензию AFF. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что во время плановых тренировочных прыжков погиб 58-летний спортсмен Павел Алексеев. Мужчина занимался парашютным спортом около четырёх лет и совершил порядка 40 прыжков. В момент инцидента он находился на тренировке.
По факту случившегося проводится проверка, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
