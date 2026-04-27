В Подмосковье привели в порядок около 3 000 контейнерных площадок

27 апреля 2026, 13:05

Общее число контейнерных площадок в Московской области составляет 26 тысяч. Исследование, проведённое в 2023 года, выявило шесть тысяч проблемных объектов. О ходе исправления ситуации рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.





Отчёт о проделанной работе и о планах на ближайшие годы он представил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.





«За прошедшие два года с учётом планов на текущий год мы приведём в нормативное состояние 3 200 контейнерных площадок. Это более половины от общего числа проблемных. На оставшихся 2 800 мы расставляем дополнительные баки, чтобы исключить навалы отходов», — рассказал Даниленко.

«Такую работу, провели, например, на площадке в деревне Трусово под Солнечногорском. Раньше на неё были постоянные жалобы, не было подъезда, было всего шесть баков и один бункер. Мы её модернизировали, сделали 12 баков, два бункера, обустроили подъезд, оснастили мобильной камерой, так что всё, что на ней происходит, видно в режиме реального времени», — сообщил Даниленко.

«И в прошлом, и в текущем году жалоб ноль», — подчеркнул Даниленко.