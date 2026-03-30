Жители Подмосковья смогут получить деньги за работу на субботнике
Пилотный проект по привлечению населения к субботнику реализуют на всероссийском субботнике 25 апреля в Московской области. Об этом рассказал на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.
Всего субботник будет проводиться в 653 локациях, а инвентарь будут выдавать в 552 местах. Для участников организуют полевые кухни.
«Впервые мы предлагаем использовать для привлечения людей к субботнику сервис «Яндекс.Смена». С помощью этого сервиса можно находить исполнителей для различных работ среди местных жителей. Это ориентировано на людей, которые хотят подработать. Для проверки мы использовали этот сервис для зимней уборки, и он показал себя неплохо», — сказал Даниленко.Он объяснил, что заказчик создаёт задания и указывает расценки за их выполнение, а житель выбирает задание, выполняет его и получает оплату. Таким образом у участников субботника появится выбор — работать безвозмездно или за деньги. Сумма оплаты составит тысячу рублей в день. А если участник зарегистрируется как волонтёр, то получит баллы, которые можно будет добавить к результату ЕГЭ или оплатить ими различные сервисы и курсы. Эта опция доступна для добровольцев в возрасте от 14 лет.