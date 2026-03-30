Жители Подмосковья смогут получить деньги за работу на субботнике

30 марта 2026, 13:51

Пилотный проект по привлечению населения к субботнику реализуют на всероссийском субботнике 25 апреля в Московской области. Об этом рассказал на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.





Всего субботник будет проводиться в 653 локациях, а инвентарь будут выдавать в 552 местах. Для участников организуют полевые кухни.





«Впервые мы предлагаем использовать для привлечения людей к субботнику сервис «Яндекс.Смена». С помощью этого сервиса можно находить исполнителей для различных работ среди местных жителей. Это ориентировано на людей, которые хотят подработать. Для проверки мы использовали этот сервис для зимней уборки, и он показал себя неплохо», — сказал Даниленко.