В подмосковную программу капремонта вошли более 2000 домов

30 марта 2026, 12:50

Свыше двух тысяч многоквартирных домов вошли в годовую программу капитального ремонта в Московской области в текущем году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.





Глава региона отметил, что самый большой объём работ проведут в семи округах — Балашихе, Коломне, Люберцах, Красногорске, Лобне, Пушкинском и Химках.





«Всего у нас в программе 2 038 объектов. И не только в семи названных, но в других муниципалитетах есть дома, которые крайне нуждаются в обновлении. Время терять нельзя. Нужно укреплять фундаменты, перекладывать инженерные сети, проводить фасадные и кровельные работы», — подчеркнул Андрей Воробьёв.