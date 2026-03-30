В Подмосковье закупили около 400 единиц техники для уборки территорий

30 марта 2026, 13:31

397 единиц техники для уборки дворов закупили в Московской области в текущем году, что поможет значительно увеличить эффективность таких работ. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.





Он отметил, что большинство машин закупили в льготный лизинг в рамках программы «Дом.РФ», а часть самостоятельно приобрели муниципалитеты.





«На балансе муниципальных учреждений находятся около 3 400 единиц коммунальной техники. За последние три года мы обновили парк техники на 44%. В текущем году по программе льготного лизинга поставляется 222 единицы спецтехники. Завершить поставку машин должны до 15 апреля. И, помимо централизованной закупки, некоторые округа самостоятельно закупили 175 единиц техники», — сказал Игорь Даниленко.

«В частности, для новых вакуумных машин с помощью искусственного интеллекта ведётся разработка 225 маршрутов. И мы просим глав округов до 15 апреля внести эти маршруты в систему «Яндекс.Вектор», — добавил Даниленко.