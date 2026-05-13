На театральном фестивале «Русская классика» в Лобне представят более 40 постановок
В Лобне открылся 30-й, юбилейный, театральный фестиваль «Русская классика». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Старт мероприятию дала глава муниципалитета Анна Кротова.
«Три десятилетия – это целая эпоха, история преданности искусству, которая началась с мечты коллектива театра «Камерная сцена». Сегодня этот фестиваль – одно из главных культурных событий Подмосковья и наша общая гордость», – отметила Кротова.Она вручила коллективу театра поздравление от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, пожелала артистам вдохновения и громких аплодисментов, а зрителям – незабываемых впечатлений и ярких открытий.
В этом году в молодёжной программе, которая открыла фестиваль, – 27 спектаклей и более 500 участников. Своё творчество представят коллективы из Москвы и Подмосковья.
С 20 мая зрителей ждёт профессиональный блок – программа из 18 постановок. Её представят театры из Ирана, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Киргизии регионов России. На фестивале также состоится творческая встреча с режиссёром Кареном Шахназаровым.