Достижения.рф

В Коломне состоялось открытие цикла культурных программ «Мой герой — моя память»

Фото: пресс-служба «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ»

В Дворце культуры «Коломна» состоялось открытие цикла концертных программ «Мой герой — моя память». Проект реализуется при поддержке администрации городского округа и проходит под эгидой «Память хранит имена», а также при участии оргкомитета патриотической акции «Улицы в лицах».



В концертной программе приняли участие ведущие творческие коллективы округа, а также приглашённые артисты. Среди них — заслуженный артист России Михаил Фавор, автор-исполнитель Максим Лидов, генеральный продюсер проекта Харитон Руденко и финалистка всероссийского конкурса «Родники. Дети — 2026» Мария Лонина из Пензы.

Помимо концертной части для гостей организовали тематические выставки, мастер-классы и интерактивные площадки.

Как отмечают организаторы, проект направлен на сохранение исторической памяти, укрепление связи между поколениями и популяризацию патриотических ценностей. Реализация инициативы проходит при содействии правительства Московской области.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0