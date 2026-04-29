В Коломне состоялось открытие цикла культурных программ «Мой герой — моя память»
В Дворце культуры «Коломна» состоялось открытие цикла концертных программ «Мой герой — моя память». Проект реализуется при поддержке администрации городского округа и проходит под эгидой «Память хранит имена», а также при участии оргкомитета патриотической акции «Улицы в лицах».
В концертной программе приняли участие ведущие творческие коллективы округа, а также приглашённые артисты. Среди них — заслуженный артист России Михаил Фавор, автор-исполнитель Максим Лидов, генеральный продюсер проекта Харитон Руденко и финалистка всероссийского конкурса «Родники. Дети — 2026» Мария Лонина из Пензы.
Помимо концертной части для гостей организовали тематические выставки, мастер-классы и интерактивные площадки.
Как отмечают организаторы, проект направлен на сохранение исторической памяти, укрепление связи между поколениями и популяризацию патриотических ценностей. Реализация инициативы проходит при содействии правительства Московской области.
