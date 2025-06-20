На тематической встрече в Химках рассказали о творческой стороне «Артека»

20 июня 2025, 21:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В картинной галерее имени Горшина в Химках прошла тематическая встреча «Артек. Живописный мир детства», посвящённая 100-летию легендарного детского лагеря. Гостям рассказали об истории его создания и работе сегодня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Особое внимание уделили творческой стороне «Артека». Сегодня лагерь – не только место отдыха и образовательных программ, но и площадка для развития художественного потенциала детей. На встрече рассказали о программе «Мир искусства в Артеке», которую реализуют профессиональные художники при поддержке государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

«Символично, что сегодня лагерь снова полноценная часть России и с каждым годом принимает всё больше детей из всех регионов страны, в том числе из Химок. Возвращение «Артека» на историческую родину – не только восстановление справедливости, но и важный шаг в укреплении культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения», – сказал депутат Валентин Герасимов.